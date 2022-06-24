Тренер Оливейры: «Чарльз прошел 4 войны с бойцами топ-5, а Махачев до сих пор бился лишь с одним из топ-10»

Диего Лима, тренер Чарльза Оливейры, объяснил, почему его подопечный не спешит принимать бой против Ислама Махачева.

По мнению стороны обязательного претендента на титул UFC в легком весе, россиянин не дрался против топовых соперников.

«Чарльз пошел четыре войны против бойцов топ-5 дивизиона. Махачев до сих пор бился лишь с одним из топ-10.

Так почему Чарльз должен ехать в Абу-Даби, который является почти родным городом Ислама, чтобы встретиться с ним там?

Что сделал Махачев, чтобы иметь такое большое преимущество перед парнем, который побил все рекорды UFC и лишился пояса из-за ошибки атлетической комиссии?» – сказал Лима.

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