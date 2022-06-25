Демиан Майя готов поставить деньги на победу Оливейры над Махачевым. Россиянин ответил

Российский легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на заявление бразильского бойца .

«У Чарльза Оливейры есть все, чтобы победить Махачева. Я бы поставил деньги на Оливейру», – сказал Майя.

«Я помню парня, который поставил на кон свой дом, когда я дрался с Дэном Хукером. Не повторяй ту же ошибку. Демиан, побереги деньги», – написал Махачев.

Тренер Оливейры: «Чарльз прошел 4 войны с бойцами топ-5, а Махачев до сих пор бился лишь с одним из топ-10»

Ислам Махачев: «Как и вы, сижу и жду хороших новостей. Скоро»