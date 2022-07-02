Алекс Перейра – Адесанье: «Если тебя унесли на носилках после боя в больших перчатках, то что будет с 4-унцевыми?»

Средневес UFC Алекс Перейра, дважды победивший Исраэля Адесанью в боях по правилам кикбоксинга, уверен, что одолеет новозеландца в смешанных единоборствах.

«Меня удивляют заявления Адесаньи. Потому что после двух поражений, одно из которых было нокаутом, он называет большие перчатки подушками, а теперь речь идет вообще о 4-унцовых перчатках.

Это смертельное оружие. Если большие перчатки уже сделали так, что он покинул ринг на носилках и с кислородным баллоном на нем, представьте что будет, когда мы подеремся в 4-унцовых перчатках», – сказал бразилец.

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