Исраэль Адесанья: «С огромным нетерпением жду боя с Алексом Перейрой»

Чемпион UFC в среднем весе заявил о желании провести бой против бывшего чемпиона Glory Алекса Перейры.

«С огромным нетерпением жду этого боя. Мне нравится, когда люди говорят о том, что ему еще рано драться со мной.

Посмотрите на того же Иржи Прохазку, он провел всего третий бой в UFC и уже стал чемпионом. Андерсон Сильва получил титульный бой во втором поединке», – сказал Адесанья.

Перейра одержал две победы в UFC, нокаутировав Андреаса Михайлидиса и одолев единогласным решением судей Бруно Сильву.

Адесанья 2 июля проведет бой с Джаредом Канноньером на UFC 276.

Адесанья про бой с Канноньером: «Я собираюсь быть в ударе, и с легкостью его побью, так что не переключайтесь!»

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