Взвешивание UFC 276: Адесанья легче Канноньера, Волкановски и Холлоуэй показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 276, который состоится в ночь со 2 на 3 июля.

В главном бою вечера подерутся чемпион среднего дивизиона и . Адесанья (83,2) оказался легче Канноньера (83,6).

В со-главном поединке встретятся чемпион полулегкого веса Алекс Волкановски и . Оба бойца показали на весах 65,5 кг.

Другие бои:

Алекс Перейра (83,6) — Шон Стрикленд (84,1);

Брайан Барберена (77,3) — ;

Педро Муньос (61,4) — Шон О’Мэлли (61,2).

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