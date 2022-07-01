Взвешивание UFC 276: Адесанья легче Канноньера, Волкановски и Холлоуэй показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 276, который состоится в ночь со 2 на 3 июля.
В главном бою вечера подерутся чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья и Джаред Канноньер. Адесанья (83,2) оказался легче Канноньера (83,6).
В со-главном поединке встретятся чемпион полулегкого веса Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй. Оба бойца показали на весах 65,5 кг.
Другие бои:
Алекс Перейра (83,6) — Шон Стрикленд (84,1);
Брайан Барберена (77,3) — Робби Лоулер;
Педро Муньос (61,4) — Шон О’Мэлли (61,2).
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