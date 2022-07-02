Хабиб не собирается драться с Адесаньей: «Не говорил, что разнесу его. Я не согласен с этим»

Теги UFC средний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не согласился со словами Али Абдель-Азиза, выразившего уверенность, что россиянин победил бы чемпиона в среднем весе в очном поединке.

«Сейчас его время, и я не собираюсь претендовать на его величие. Люди обсуждают это, но я не говорил о том, что могу разнести его. Я с этим не согласен», – сказал Хабиб.

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