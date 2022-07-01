Адесанья – Стрикленду: «Я тебя нокаутирую, и станцую для ТикТока на твоей могиле»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и и боец дивизиона Шон Стрикленд устроили перепалку во время пресс-конференции перед турниром UFC 276.

«Кто лучший ударник на сцене? Я бы назвал себя, но тут присутствует мой соперник, Алекс Перейра, который дважды избил Адесанью. Так что, это Алекс. Иззи, 2-0, не так ли? Как так вообще вышло?» – задал вопрос Стрикленд.

Адесанья ответил: «Ты полностью смотрел те бои? В следующий раз лучше делай свою работу! Лучше расскажи, что случилось за кулисами, прежде чем мы вышли на сцену. Я шлепнул тебя по заднице, как сучку».

«Вот блин, я довел чемпиона до бешенства своими безобидными шутками, о нет! Я же просто шучу! Иззи убийца, но про, твой Pornhub забит мультфильмами. Ни один мужчина, который передергивает на мультяшки, не может меня побить. Так что успокойся», – добавил Стрикленд.

«Бро, если ты выиграешь бой с Перейрой, мы будем драться. Я тебя нокаутирую, и станцую для ТикТока на твоей могиле. Но лучше сосредоточься на своем сопернике. А то он тебя оприходует», – парировал Адесанья.

2 июля на UFC 276 Стрикленд подерется с Перейрой, а Адесанья проведет защиту титула в бою с Джаредом Канноньером.

Исраэль Адесанья: «Бой с Чимаевым принесет большие деньги»

Дуэли взглядов UFC 276: Волкановски против Холлоуэя, Адесанья – Канноньер