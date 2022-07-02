Чарльз Оливейра: «Если бы я выбирал соперника, то это был бы Конор Макгрегор»

Обязательный претендент на титул UFC в легком весе заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором. Бразилец признался, что этот поединок интересует его в первую очередь из-за финансовой составляющей.

«Если мне придется выбирать, то это будет , потому что это парень, который пополнит мой банковский счет.

Думаю, что заслуживаю выбирать, и я выбираю Конора из-за всего, чего я достиг. Хочу заработать немного денег для своей семьи и для всего остального. Если уж выбирать, то я выбираю Конора», – сказал Оливейра.

Хабиб назвал лучший момент в карьере: «Я мог проиграть любой бой, но только не этот»

Дэйна Уайт обратился к бойцам UFC: «Если вы не Конор – заткнитесь! Они говорят о денежных боях, но они сами не денежный бой!»