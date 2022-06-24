Тренер Оливейры – о планах Чарльза: «В боях с Конором и Махачевым есть смысл»

Диего Лима, тренер обязательного претендента на титул UFC в легком весе , заявил, что его подопечный может подраться с Конором Макгрегором или Исламом Махачевым.

«Если UFC планирует провести мероприятие в Сан-Паулу или Рио в декабре, было бы разумно, если бы Чарльз возглавил этот кард. Я могу гарантировать, что если они сделают Чарльза и в Сан-Паулу, фанаты UFC увидят самую завороженную и шумную толпу в истории UFC.

В боях с Конором и Махачевым есть смысл. Нашим планом «А» был Конор в Бразилии в декабре; План «Б» – Нью-Йорк в ноябре; и последним выбором будет Абу-Даби в октябре», – сказал Лима.

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