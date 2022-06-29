UFC 276 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 2 на 3 июля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 276, в рамках которого состоится два чемпионских боя: за пояс в среднем весе подерутся и , а за титул полулегком весе побьются и .

Где смотреть и во сколько UFC 276?

Турнир в Лас-Вегасе начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00. UFC 276 покажут в приложении UFC Fight Pass. Так же трансляция будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Кард UFC 276

Помимо боев Адесанья — Канноньер и Волкановски — Холлоуэй, в мейнкарде встретятся Шон Стриклэнд и Алекс Перейра, Педро Муньос и Шон О’Мэлли, а также Брэд Ридделл и Джэлин Тернер.