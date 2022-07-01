Джастин Гейджи: «Хочу, чтобы у меня был чистый путь из двух или трех боев до титульного поединка»

Бывший временный чемпион в легком весе сообщил об операции на носу в июле, из-за которой он сможет вернуться в октагон только в начале следующего года.

«К тому времени состоятся несколько поединков, так что посмотрим. Хочу, чтобы у меня был чистый путь из двух или трех боев до титульного поединка. Хочу заслужить его.

13 лет я ждал, что кто-нибудь в ММА сломает мне нос, но этого так и не произошло. Мне сломали его на тренировке по борьбе 13 лет назад, и с тех пор это просто ад.

Каждую ночь вставляю распорки в нос, чтобы он дышал. Тяжело есть, спать, жить, тренироваться, драться. Даже не знаю, как звучит мой гребаный голос.

Очень ждал, что его сломают, но никто этого так и не сделал, так я сломаю его сам и предприму последний титульный забег», – сказал Гейджи.

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