Майкл Чендлер: «Мой любимый момент с Хабибом – бой с Гейджи»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер заявил, что очень ценит победу над , учитывая обстоятельства.

Напомним, что за несколько месяцев до боя Хабиб потерял отца, умершего из-за последствий коронавируса.

«Мой любимый момент с Хабибом – его последний бой. Я думаю, что это из-за резкого объявления о завершении его карьеры.

Никто этого не предвидел. Да и никто не верил, что это случится. Поединок с Гейджи состоялся сразу после того, как Хабиб потерял отца. Ты думаешь о давлении из-за защиты чемпионского титула, и оно удваивается ввиду того, что твой отец умер.

Ты только недавно потерял своего героя, своего наставника. Обычный человек не не смог бы показать себя при таких обстоятельствах», – сказал Чендлер.

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