Александр Сарнавский хочет перейти в UFC: «Порье, Чендлер, Гейджи – я смогу с ними конкурировать»

Первый номер легкого дивизиона ACA Александр Сарнавский хотел бы попробовать свои силы в .

«В США сейчас сложно попасть, но нет ничего невозможного. Думаю, каждый боец хочет проверить свои силы в UFC. В ACA легкий дивизион очень сильный и конкурентный, как и в UFC, но я хотел бы подраться с настоящими конкретными бойцами.

С тем же мы выступали в одной организации, но я с ним так и не смог подраться. , Чендлер, — я смогу с ними конкурировать 100%.

Что мне нравится в UFC — там есть допинг-контроль, и это очень большой плюс. Я готов проходить все тестирования без проблем, потому что я чистый боец.

Я готов драться в в Dana White’s Contender Series, но у меня под пятьдесят боев. С таким рекордом туда не возьмут. Там больше отбор для проспектов, у кого не больше десяти-пятнадцати боев, а у меня их сорок восемь», – сказал Сарнавский.

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