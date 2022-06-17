Александр Сарнавский хочет перейти в UFC: «Порье, Чендлер, Гейджи – я смогу с ними конкурировать»

Первый номер легкого дивизиона ACA Александр Сарнавский хотел бы попробовать свои силы в UFC.
«В США сейчас сложно попасть, но нет ничего невозможного. Думаю, каждый боец хочет проверить свои силы в UFC. В ACA легкий дивизион очень сильный и конкурентный, как и в UFC, но я хотел бы подраться с настоящими конкретными бойцами.
С тем же Майклом Чендлером мы выступали в одной организации, но я с ним так и не смог подраться. Дастин Порье, Чендлер, Джастин Гейджи — я смогу с ними конкурировать 100%.
Что мне нравится в UFC — там есть допинг-контроль, и это очень большой плюс. Я готов проходить все тестирования без проблем, потому что я чистый боец.
Я готов драться в в Dana White’s Contender Series, но у меня под пятьдесят боев. С таким рекордом туда не возьмут. Там больше отбор для проспектов, у кого не больше десяти-пятнадцати боев, а у меня их сорок восемь», – сказал Сарнавский.
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