Джаред Канноньер: «Верю, что могу побить Адесанью»

Претендент на титул UFC в среднем весе поделился ожиданиями от боя с чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Верю, что могу побить Адесанью. У меня нет никаких сомнений. Я не сижу и не думаю, что я чего-то не достоин или на что-то не способен. Это неправильно, это глупо, это идиотизм.

Так можно идти только назад, а я стремлюсь наверх. Я стараюсь поднимать планку все выше и стать лучшей версией себя.

Мне совершенно неинтересна та ерунда, о которой говорят люди. Но если они встают у меня на пути, то я иду в бой. И в субботу передо мной будет такая ерунда, с которой я смогу разобраться», – сказал Канноньер.

Бой Канноньера и Адесаньи возглавит UFC 276, который состоится в ночь со 2 на 3 июля.

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