Дуэли взглядов UFC 276: Волкановски против Холлоуэя, Адесанья – Канноньер

В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция и битва взглядов участников турнира UFC 276, который состоится в ночь со 2 на 3 июля.
Главным событием турнира станет бой чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи против Джареда Канноньера.
В со-главном поединке встретятся чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй.
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