Дуэли взглядов UFC 276: Волкановски против Холлоуэя, Адесанья – Канноньер

В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция и битва взглядов участников турнира 276, который состоится в ночь со 2 на 3 июля.

Главным событием турнира станет бой чемпиона в среднем весе против .

В со-главном поединке встретятся чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски и .

Алекс Волкановски: «Попытаюсь пробить легендарную челюсть Холлоуэя и отправить его в нокаут»

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