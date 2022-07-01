Дуэли взглядов UFC 276: Волкановски против Холлоуэя, Адесанья – Канноньер

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В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция и битва взглядов участников турнира UFC 276, который состоится в ночь со 2 на 3 июля.

Главным событием турнира станет бой чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи против Джареда Канноньера.

В со-главном поединке встретятся чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй.

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