Исраэль Адесанья: «Конор долго не дрался, но все равно остается одной из крупнейших суперзвезд в этой игре»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Конор Макгрегор Исраэль Адесанья Джаред Канноньер UFC 276 Адесанья - Канноньер Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что его не интересуют титулы.

В эти выходные Адесанья проведет защиту титула в бою с Джаредом Канноньером на UFC 276.

«Мне больше не волнуют победы и поражения. Мне плевать на титулы. Я даже не могу вам сказать, где мой пояс.

У Конора Макгрегора вообще нет титула. Он долго не дрался, но все равно остается одной из крупнейших суперзвезд в этой игре, потому что он сам сделал себя на этом пути.

Все, что я хочу, просто показывать себя: демонстрировать свою сущность и выражать себя», – сказал Адесанья.

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