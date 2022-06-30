Исраэль Адесанья: «Конор долго не дрался, но все равно остается одной из крупнейших суперзвезд в этой игре»

Чемпион UFC в среднем весе заявил, что его не интересуют титулы.

В эти выходные Адесанья проведет защиту титула в бою с на UFC 276.

«Мне больше не волнуют победы и поражения. Мне плевать на титулы. Я даже не могу вам сказать, где мой пояс.

У Конора Макгрегора вообще нет титула. Он долго не дрался, но все равно остается одной из крупнейших суперзвезд в этой игре, потому что он сам сделал себя на этом пути.

Все, что я хочу, просто показывать себя: демонстрировать свою сущность и выражать себя», – сказал Адесанья.

Флойд Мейвезер предложил Конору почти 160 млн долларов за реванш

Масвидаль – Конору: «Моя мама тебя любит, ведь ты для меня – большой чек и легкий бой»