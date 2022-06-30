Исраэль Адесанья: «Конор долго не дрался, но все равно остается одной из крупнейших суперзвезд в этой игре»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что его не интересуют титулы.
В эти выходные Адесанья проведет защиту титула в бою с Джаредом Канноньером на UFC 276.
«Мне больше не волнуют победы и поражения. Мне плевать на титулы. Я даже не могу вам сказать, где мой пояс.
У Конора Макгрегора вообще нет титула. Он долго не дрался, но все равно остается одной из крупнейших суперзвезд в этой игре, потому что он сам сделал себя на этом пути.
Все, что я хочу, просто показывать себя: демонстрировать свою сущность и выражать себя», – сказал Адесанья.
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