Исраэль Адесанья пообещал 3 млн долларов тому, кто найдет доказательства употребления им допинга

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья обратился к фанатам в преддверии боя с на UFC 276 в Лас-Вегасе.

«Обещаю вам 3 млн долларов, если вы сумеете найти любого, у кого есть конкретные доказательства того, что я покупал или употреблял любые запрещенные вещества. Вперед!» – сказал Адесанья.

Бой Адесаньи и Канноньера состоится 2 июля.

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