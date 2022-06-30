«Пробью голову, если увижу тебя, мягкотелая телка». Пэдди Пимблетт ответил на вызов друга Конора

Боец Диллон Дэнис вызвал на бой британского легковеса UFC Пэдди Пимблетта.

«Эй, давай оба положим по 75 тысяч долларов на стол и проведем бой по грэпплингу. Победитель забирает все. Ты согласен?» – написал Дэнис.

«Зачем ты заставляешь Конора присылать тебе фотографии его денег? Хватит позориться!

Почему я должен драться с тобой? Я пробью голову, если увижу тебя, мягкотелая телка!» – ответил Пимблетт.

Пимблетт – о гомофобных оскорблениях Топурии: «Если бы я действительно был геем, что бы ты сказал, гребанный чудак?»

Боец UFC обожает сладкое и между боями набирает по 20 кг. А однажды его вырвало шоколадом прямо в клетке