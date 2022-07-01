Кормье признался в обмане спустя пять лет: «Я держался за то полотенце в Буффало»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье на церемонии включения в Зал славы признался в обмане.

В 2017-м благодаря полотенцу на церемонии взвешивания Кормье избавился от перевеса более чем в один фунт, оставшись при титуле. Затем американец защитил пояс в бою с , задушив того во втором раунде.

«Я хочу вам кое в чем признаться, потому что чувствую, что сейчас самое время быть максимально честным. Я держался за то полотенце в Буффало.

Я вернулся за сцену, показав перевес в 1,2 фунта, и мой тренер сказал: «Ди Си, ты помнишь старый борцовский трюк с полотенцем?» Вы понимаете уровень нелепости, необходимый для того, чтобы это сработало?

Но у меня все получилось, и я не мог поверить своему счастью. Даже когда я проигрывал, пояс каким-то чудесным образом возвращался ко мне. Что тут скажешь — я счастливчик. Рамбл, извини, бро!» – сказал Кормье.

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