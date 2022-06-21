Даниэль Кормье: «Махачев сейчас лучший боец мира в легком весе»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал россиянина лучшим бойцом в мире в легком весе.

«Дагестанские спортсмены очень талантливы. Для тех, кто выступал на чемпионатах мира и других международных стартах, это давно известно.

Когда я выиграл бронзу на чемпионате мира, у России было пять-шесть чемпионов из Дагестана. Они умеют бороться.

Я в этом убедился, когда сначала увидел Хабиба Нурмагомедова, а потом Ислама. Тогда я подумал, что если дагестанцы начали заниматься смешанными единоборствами, то это проблема всего мира. Так и получилось.

Махачев сейчас лучший боец мира в легком весе. Ему нет равных, и он очень уверен в своей борьбе», – сказал Кормье.

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