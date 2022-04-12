Рейтинги UFC : Чимаев поднялся на третье место в полусреднем дивизионе

UFC обновил рейтинги после турнира UFC 273, который прошел в минувшие выходные в Джексонвилле.
Хамзат Чимаев победил единогласным решением судей Гилберта Бернса и поднялся с 11-го места на третью позицию в рейтинге полусредневесов. Бернс опустился на четвертое место.
В общем рейтинге P4P чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски обогнал Исраэля Адесанью и стал вторым.
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