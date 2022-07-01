Александр Емельяненко подерется с Бигфутом на турнире Hardcore MMA

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Антонио Силва Hardcore FC Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко после боя с Вячеславом Дациком в сентябре встретится с экс-претендентом на титул чемпиона UFC Антонио Силвой.

«Еще одно легендарное противостояние на подходе. Бигфут против Александра Емельяненко.

Спасибо хейтерам и тем, кто поддерживает. А мы пашем и идем дальше», – написал в социальных сетях менеджер россиянина Никита Бурчак.

Напомним, что Бигфут в феврале 2011-го побеждал брата Александра Федора в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Strikeforce.

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