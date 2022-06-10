Емельяненко рассказал, почему уехал на реабилитацию в Екатеринбург, а не в Чечню: «Рамзан Ахматович сейчас занят более важными делами»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как проходит его реабилитации от алкогольной зависимости в Екатеринбурге.

«Все отлично, я восстановился. Сейчас буду набирать форму перед боем. Уже бегаю кроссы, работаю с железом и на мешке.

Просыпаюсь рано утром и бегу кросс 3 км. После завтрак, во второй половине дня либо работа с железом, небольшие веса на объем, либо работа на мешке 30 минут. Вечером периодически бывает баня.

Почему не связался с Кадыровым? Рамзан Ахматович сейчас занят более важными государственными делами, поэтому даже при желании я его тревожить не планирую», – сказал Емельяненко.

В сентябре у Емельяненко запланирован бой по правилам бокса с на .

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