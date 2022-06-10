Александр Емельяненко: «Врачи не запретят мне драться с Дациком»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с по правилам бокса на турнире в сентябре.

«Я много лет в единоборствах и дрался в PRIDE, где правила были куда жестче, чем сейчас, тем более по правилам бокса. То, что Дацик может сильно размахнуться, не значит, что он может попасть. Урон будет нанесен ему, а не мне.

Этот бой, думаю, самый принципиальный за долгое время. История нашего конфликта тянется больше 10 лет, мы многое друг другу наговорили, пора решить этот вопрос в ринге.

Верю ли я, что поединок с Рыжим Тарзаном состоится? Конечно, состоится, и вам советую верить.

Врачи не запретят мне драться. Анализы и МРТ в полном порядке. В поп-ММА, по сути, я уже выступал, это был бой с Тарасовым.

Не вижу в этом ничего плохого, за правильный гонорар — почему нет? Мейвейзер же проводит показательные бои за большие деньги. Главное — не сваливаться во фриковщину», – сказал Емельяненко.

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