Хабиб про бой Адесанья – Канноньер: «70 на 30 Исраэль победит»

Бывший чемпион в легком весе дал прогноз на бой чемпиона среднего дивизиона и .

«Я думаю, это будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Канноньера, если мы говорим о классе.

Он быстрее Джареда, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта.

Думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке», – сказал Хабиб.

Бой между Адесаньей и Канноньером возглавит UFC 276, который состоится 2 июля в Лас-Вегасе.

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