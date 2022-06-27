Хабиб про бой Адесанья – Канноньер: «70 на 30 Исраэль победит»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Исраэль Адесанья Джаред Канноньер UFC 276 Адесанья - Канноньер Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и Джареда Канноньера.

«Я думаю, это будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Канноньера, если мы говорим о классе.

Он быстрее Джареда, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта.

Думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке», – сказал Хабиб.

Бой между Адесаньей и Канноньером возглавит UFC 276, который состоится 2 июля в Лас-Вегасе.

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