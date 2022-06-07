Пимблетт – о гомофобных оскорблениях Топурии: «Если бы я действительно был геем, что бы ты сказал, гребанный чудак?»

Перспективный легковес UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на гомофобное оскорбление со стороны полулегковеса Илии Топурии, с которым у англичанина развивается конфликт.

«Довольно гомофобно, тебе не кажется, приятель? Что, если бы я действительно был геем? Что бы ты сказал тогда?

Гребанный чудак, перестань использовать мое имя для рекламы. Маленькая сучка, продолжай быть гомофобом в своей собственной стране», – ответил Пимблетт в соцсетях.

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