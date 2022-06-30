Цзю про канадское гражданство Бетербиева: «Я всю профессиональную карьеру прожил в Австралии, и что?»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу отреагировал на получение Артуром Бетербиевым канадского гражданства.

Ранее чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе сообщил, что получил паспорт Канады перед боем с Джо Смитом-младшим.

«Он выступает за себя. Я всю профессиональную карьеру прожил в Австралии, и что?

В профессиональном спорте спортсмены выступают за себя, предательства здесь нет», – считает Цзю.

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