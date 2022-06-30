Артур Бетербиев: «В Канаде Овечкиным меня реже называли, чем Хабибом»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе рассказал, что его часто путают в Канаде с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

— Вас в Канаде правда с Александром Овечкиным путают?

— Бывает такое (улыбается). Но меня больше с Хабибом путают. Иногда даже приятно бывает, когда спрашивают: «Ты Артур?» (улыбается) С Хабибом путают меня. С Овечкиным тоже несколько раз путали. Я им говорю: «Смотри, у меня зуб на месте» (улыбается).

— А можете привести конкретный пример, когда вас путали с Овечкиным?

— Там у нас мечеть есть, и когда я в мечеть захожу, он мне всегда говорит: «Овечкин, Овечкин». Я говорю: «Не Овечкин я!» (улыбается) Там он меня стабильно Овечкиным называл.

— Это работник мечети?

— Нет. Просто мусульманин прихожанин. Он меня называл Овечкиным. Но Овечкиным реже называли, чем .

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