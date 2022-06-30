Артур Бетербиев: «Больше чем уверен, что вернусь в Россию. В Канаде я чисто из-за бокса»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе сообщил, что вернется в Россию после завершения карьеры.

«Я из-за боксерской карьеры переезжал много даже по России. В Каспийске жил, в Магнитогорске, в Москве. И так же из-за бокса я сейчас в Канаде нахожусь.

Вот завтра завершу карьеру – больше чем уверен, что я вернусь. Потому что я там чисто из-за бокса», – сказал Бетербиев.

18 июня Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде.

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