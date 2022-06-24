Джошуа – о реванше с Усиком: «Когда я побью его, я получу заслуженное признание»

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа заявил, что заслуживает уважения за свою карьеру, несмотря на утраченные титулы в первом поединке с .

Британец уверен, что победа над украинцем должна вновь возвысить его в глазах боксерского сообщества.

«Я чувствую, что когда я пойду и побью Усика, я снова получу признание, которого заслуживаю.

И я получу уважение за то, что я – настоящая легенда бокса. Я бился за титул чемпиона в тяжелом весе в своем 16-м по счету бою; мне казалось, что на это не обращают внимания.

Это мой 12-й титульный бой подряд. Мне просто иногда кажется, что меня не волнует, что мы собираем арены и являемся популярными. Я просто хочу, чтобы в дивизионе меня уважали», – сказал Джошуа.

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