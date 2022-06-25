Николай Валуев: «Чем оглушительнее окажется поражение Джошуа в бою с Усиком, тем мне будет приятнее»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от реванша чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе и британца .

«Это все политика. И когда в ней участвуют спортсмены, меня это удручает. Следовательно, я не стану комментировать эту сторону дела.

Даже если говорить с оттенком того, что я, поверьте, знаю, я желаю, чтобы и в спортивном, и даже в политическом плане Джошуа в очередной раз потерпел поражение.

Чем оглушительнее окажется его поражение, тем, как минимум, лично мне будет приятнее», – сказал Валуев.

Бой Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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