Красюк предложил Усику поприветствовать Джошуа на пресс-конференции: «Может с Антошкой поздороваешься?»

Перед началом пресс-конференции с участием чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александра Усика и Энтони Джошуа произошел забавный инцидент.

Менеджер украинского боксера Александр Красюк в интересной форме предложил своему подопечному поприветствовать оппонента.

«Может с Антошкой поздороваешься?» – сказал Красюк Усику, после чего боксер протянул сопернику руку.

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