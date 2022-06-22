Энтони Джошуа: «В первом бою Усик надрал мне зад. Я должен все изменить»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от реванша с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе .

«В первом бою Усик надрал мне зад. Я должен принять то поражение, как мужчина. Я считаю себя ответственным за это.

Я из тех, кто может признать, когда оказался не прав и держать голову высоко, когда прав. В сентябре Усик оказался лучше. Теперь я должен все изменить.

Я не люблю все усложнять, потому что суть гениальности — это простота. Иногда, если вы будете упрощать вещи, то сможете добиться больших результатов», – сказал Джошуа.

Реванш украинца и британца состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

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