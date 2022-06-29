Менеджер Усика – о Джошуа: «Он победил Кличко, который был королем тяжелого веса»

Теги Владимир Кличко тяжелый вес Александр Красюк Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о сопернике своего клиента Энтони Джошуа.

«Джошуа – воин, настоящий профессионал, бывший чемпион мира. Он победил Владимира Кличко, который был королем тяжелого веса. Так что этот парень через многое прошел», – сказал Красюк.

Красюк предложил Усику поприветствовать Джошуа на пресс-конференции: «Может, с Антошкой поздороваешься?»

Джошуа – о реванше с Усиком: «Когда я побью его, я получу заслуженное признание»

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