Менеджер Усика – о Джошуа: «Он победил Кличко, который был королем тяжелого веса»

Менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о сопернике своего клиента Энтони Джошуа.
«Джошуа – воин, настоящий профессионал, бывший чемпион мира. Он победил Владимира Кличко, который был королем тяжелого веса. Так что этот парень через многое прошел», – сказал Красюк.
Красюк предложил Усику поприветствовать Джошуа на пресс-конференции: «Может, с Антошкой поздороваешься?»
Джошуа – о реванше с Усиком: «Когда я побью его, я получу заслуженное признание»