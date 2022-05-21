Энтони Джошуа: «Самым сложным соперником, с которым я сталкивался, определенно был Владимир Кличко»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Самым сложным соперником, с которым я сталкивался, определенно был . Смена караула: молодой лев против старого льва.

Когда я сражался с ним, то думал, что еще слишком рано, но тот бой стал для него последним. Поэтому, если бы я не подрался с ним тогда, было бы слишком поздно.

Владимир — опытный и очень сильный соперник, и это был тяжелый бой. До этого я нокаутировал соперников за шесть-семь раундов.

С Владимиром мне потребовалось провести одиннадцать раундов, чего раньше у меня не было. Это был определенно мой самый сложный бой», – сказал Джошуа.

В 2017-м Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде.

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