Царукян – о беседе с Хабибом: «После боя пришел и поддержал меня»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян рассказал, что поговорил с после боя с Матеушем Гамротом.

Напомним, что представитель Армении проиграл единогласным решением судей.

«Хабиб ничего не подсказывал, но я видел, что он сидел там. Потом, после боя пришел и поддержал меня, за что тоже спасибо ему.

Сказал, что крутой бой и чтобы я не останавливался, шел дальше. Я проходил медкомиссию после поединка, а он зашел ко мне и поддержал», – сказал Царукян.

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