Адесанья – о Стриклэнде: «Плохой человек и придурок, но мне нравится этот парень»

Чемпион UFC в среднем весе дал противоречивый комментарий о топовом бойце дивизиона Шоне Стриклэнде.

Новозеландец осудил желание Шона нокаутировать спарринг-партнеров, но при этом Адесанья заявил, что испытывает некоторую симпатию к американцу.

«Шон Стриклэнд – плохой человек и придурок. Плохой в буквальном смысле, гнилое яблоко. Но мне нравится этот парень, он забавный и любит наговорить всякого дерьма.

Его ударка… я видел, как он в видео на YouTube наносит больше урона, чем в своих боях. Смотрел записи его спаррингов – никогда не спарринговал с такими идиотами», – сказал Исраэль.

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