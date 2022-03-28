Шон Стриклэнд про инцидент Смита и Рока на «Оскаре»: «Если бы это был Колби, он бы звонил в службу 911»

Средневес UFC Шон Стриклэнд отреагировал на инцидент на премии «Оскар» с участием актера Уилла Смита и комика Криса Рока.
«Если бы это был Колби Ковингтон, он бы звонил в службу 911, пытаясь подрочить Трампу. Хорошо сыграно, Крис Рок.
Ты принял это дерьмо как мужчина... Ты должен поймать его на стоянке, лол», – написал Стриклэнд в социальных сетях.
Рок пошутил про жену Смита, после чего тот поднялся на сцену и ударил комика.
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