Шон Стриклэнд 30 июля подерется с Алексом Перейрой на UFC 277

Стал известен следующий соперник средневеса UFC Шона Стриклэнда.

30 июля на турнире UFC 277 в Лас-Вегасе Стриклэнд проведет бой с Алексом Перейрой.

31-летний Стриклэнд идет на серии из шести побед подряд. В последнем бою он победил раздельным решением судей Джека Херманссона.

34-летний Перейра одержал две победы в UFC. В марте он выиграл единогласным решением у Бруно Сильвы.

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