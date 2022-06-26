Гамрот – о желании подраться с Гейджи: «Я его очень уважаю, он боец старой школы»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Арман Царукян Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый UFC Матеуш Гамрот объяснил, почему хочет подраться против Джастина Гейджи, которому поляк бросил вызов после победы над Арманом Царукяном.

«Я большой фанат Джастина Гейджи – я очень его уважаю, и думаю, он самый брутальный парень в легком дивизионе.

Он дважды дрался за титул и является бойцом старой школы, в то время как я принадлежу к новому поколению и хочу поменяться с ним местами. Я начинаю подъем вверх», – сказал Гамрот.

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