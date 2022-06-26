Гамрот – о желании подраться с Гейджи: «Я его очень уважаю, он боец старой школы»

Рейтинговый UFC Матеуш Гамрот объяснил, почему хочет подраться против , которому поляк бросил вызов после победы над .

«Я большой фанат Джастина Гейджи – я очень его уважаю, и думаю, он самый брутальный парень в легком дивизионе.

Он дважды дрался за титул и является бойцом старой школы, в то время как я принадлежу к новому поколению и хочу поменяться с ним местами. Я начинаю подъем вверх», – сказал Гамрот.

Матеуш Гамрот: «Царукян – топовый боец, желаю ему всего наилучшего»

Матеуш Гамрот: «В будущем я стану чемпионом, в этом нет сомнений»