Гамрот согласен с решением судей: «Выносливость Царукяна шла на убыль, а моя повышалась»

Рейтинговый легковес UFC Матеуш Гамрот прокомментировал решение судей в поединке с .

Польский боец одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47), забрав три последних раунда.

«Перед третьим раундом угол сказал мне – ты проиграл первый и второй раунды. И я понял, что мне нужно прибавить.

Если я хотел выиграть, мне нужно было прибавить в следующем раунде. И я говорил вам на пресс-конференции перед боем, что у меня есть опыт.

Я дрался по пять раундов и привык к большому давлению. Я был чемпионом. А по глазам Армана я видел, что он сдает в каждом следующем раунде.

Его выносливость шла на убыль, в то время как моя повышалась, и я знал, что это будет ключевым моментом в этом поединке», – считает Гамрот.

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