Матеуш Гамрот: «В будущем я стану чемпионом, в этом нет сомнений»

Рейтинговый легковес из Польши Матеуш Гамрот выразил уверенность, что его ждет титул.

12-й номер рейтинга дивизиона одержал победу над в главном событии UFC on ESPN 38 единогласным решением судей.

«Я хочу сказать две вещи. Первое – Дэн Ламберт [глава зала American Top Team], мой босс, спасибо большое за эту возможность. Я говорил тебе, чтобы никогда не сомневался во мне.

Я готов драться с любым в нашем дивизионе. Я знаю, что мне нужно закрыть некоторые недостатки.

Поэтому мне предстоит много работы, но в будущем я стану чемпионом. В этом нет сомнений», – сказал Гамрот.

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