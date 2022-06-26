Царукян – о проигрыше Гамроту: «Я зол. Я должен был биться лучше»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян поделился мыслями после поединка против Матеуша Гамрота, который представитель Армении проиграл единогласным решением судей.

«Я зол. Но я не знаю. Я должен был биться лучше. Я знаю себя. Это были мои первые пять раундов, наверное, поэтому было сложно.

Я должен исправить свои ошибки и вернуться лучше. Извиняюсь перед моими фанатами. Я думал, что выиграл этот бой.

Я думал, что выиграл три раунда. Не знаю, как это посчитали судьи. Мне надо пересмотреть бой», – сказал Царукян.

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