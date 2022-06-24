Шавкат Рахмонов о потенциальном бое с Нейтом Диазом: «Он не будет со мной драться, я сожру его»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью Игорю Лазорину рассказал о своем отношении к потеницальной возможности подраться с легендой лиги Нейтом Диазом:

«Нейт Диаз не будет драться со мной. Он понимает, что я молодой, голодный, просто сожру его. Так думаю. Если он согласится, то я был бы только рад подраться с таким хорошим бойцом»

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