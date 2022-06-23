Умар Нурмагомедов: «Мы вряд ли увидим Хабиба в октагоне. Новости о его возвращении мы воспринимаем с хохотом»

Российский боец UFC в легчайшем весе высказался относительно возможного возобновления карьеры двоюродного брата .

- Менеджер Али-Абдель Азиз недавно сказал, что Хабиб весит 90 килограммов и мог бы подраться с Исраэлем Адесаньей. Как в команде воспринимают подобные новости, учитывая, что Хабиб завершил карьеру и возвращаться не планирует?

– С улыбкой, насмешкой и хохотом. Человек завершил карьеру и не собирается возвращаться. Честно, я бы хотел, чтобы Хабиб вернулся, но мы вряд ли увидим его в октагоне.

- Как ты отреагировал на новость, что Забит Магомедшарипов завершил карьеру?

– В этом не было сюрприза, у него долгий простой. Я бы даже позавидовал Забиту. Надеюсь, придет день, когда я тоже скажу: «Все, ребята, с меня хватит. Завершаю карьеру и теперь буду наслаждаться жизнью».

Магомед Исмаилов: «Хабибу не нужно возвращаться»

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