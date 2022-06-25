Джейк Пол: «Когда я одержу победу над Томми Фьюри нокаутом, людям больше нечего будет сказать»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол поделился ожиданиями от боя с Томми Фьюри, который состоится 7 августа в Нью-орке.

«Он боксирует всю свою жизнь, а его брат является чемпионом мира в тяжелом весе. У него есть имя, у него есть фанатская база. Это идеальный бой.

Когда я одержу победу нокаутом, людям больше нечего будет сказать. Я собираюсь заткнуть всех людей, все СМИ, которые сомневались во мне и много лет назад говорили: «О, Джейк Пол это плохо для бокса».

Вы будете уважать мое имя. Хотели, чтобы я подрался с настоящим боксером? Нет проблем, мать вашу», – сказал Пол.

Изначально бой должен был состояться в декабре 2021 года, однако он был отменен из-за проблем Фьюри со здоровьем.

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