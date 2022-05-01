Джейк Пол: «У меня будет бой в августе. Веду серьезные переговоры с Тайсоном и Сильвой»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол рассказал о планах на следующий поединок.

«У меня будет бой в августе. Я все еще ищу соперника, но пока никто не впечатлил и не продемонстрировал себя.

Конечно, я многих вызывал на бой. Я веду серьезные переговоры, рассматриваю идею боя с и Андерсоном Сильвой. Вариантов много», – сказал Пол.

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