Bellator 282: Мусаси против Эблина, Магомедов против Барзолы и другие бои

В Анкасвилле (Коннектикут) в ночь на 25 июня состоится турнир Bellator 282, в главном событии которого состоится бой за титул в среднем весе между (49-7-2) и Джонни Эблином (12-0).

Другие основного карда:

Леандро Иго (22-6) против Дэнни Сабателло (8-1);

Магомед Магомедов (18-2) против Энрике Барзола (20-5-2);

Бреннан Уорд (15-6) против Кассиуса Кейна (8-7).

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