Магомед Исмаилов: «Хабибу не нужно возвращаться»

Российский боец поделился мнением насчет возможного возобновления карьеры экс-чемпиона UFC в легком весе .

«Я считаю, что Хабибу не нужно возвращаться. Если ты уже сделал большой перерыв, ты не знаешь, как это может повернуться к тебе после возвращения.

Одно дело, когда ты проводишь друг за другом бои, на одном дыхании. Но когда ты прерываешься и перестаешь активно выступать, то возвращение может быть не на руку.

Я сомневаюсь, что Хабиб может вернуться, какую бы сумму ему не предложили», – сказал Исмаилов.

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