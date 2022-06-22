Американский режиссер Харрис: «Был с Хабибом в Дагестане. Ничто не сломает его»

Известный американский режиссер Уилл Харрис рассказал о поездке в Дагестан в компании с экс-чемпионом UFC в легком весе .

«Я был с Хабибом в Дагестане, встретился с его отцом. После всего того, что я увидел, я просто не вижу никого, кто мог бы его победить.

Я видел места, где он вырос. Ничто не сломает его. Я убедился в этом, когда побывал в Дагестане и увидел, как живут люди», – сказал Харрис.

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